Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Байден назвал виновного в инфляции в США

Байден заявил, что инфляция в США на 70 процентов вызвана спецоперацией России на Украине

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине виновницей роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ей на 70 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, спецоперация привела к увеличению цен на бензин и продовольствие во всем мире.

Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70 процентов роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин

Джо Байденпрезидент США

Президент призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить цены. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заявил он.

Американцы не согласились с президентом

Каждый пятый американец испытывает серьезные финансовые трудности из-за высоких цен на газ. В общей сложности на это жалуется половина жителей США. При этом, помимо Путина, в росте цен американцы обвинили и самого Байдена, а также нефтяные компании и демократов.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Бывший президент США Дональд Трамп также указал на роль Байдена в «отправке на небеса» цен на бензин. Он отметил, что подорожание топлива в стране началось еще задолго до событий на Украине и связано с энергетической политикой нынешней американской администрации, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс». Трамп напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил меньше двух долларов, а сейчас цена превысила четыре доллара. Он также отметил, что когда-то США были энергетически независимы и за год могли бы превзойти Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи.

40-летний рекорд побит

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Об этом свидетельствуют данные американского Минтруда. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, это повлекло за собой увеличение транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны. Кроме того, стоимость жилья, которая составляет около трети индекса потребительских цен, выросла, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Экономисты ожидают, что ФРС примет решение по повышению ключевой ставки. При этом кредиты как для потребителей, так и для бизнеса, резко подорожают. Аналитики сомневаются, что даже резкое повышение процентной ставки сможет снизить инфляцию до целевых показателей в 2 процента. Они предполагают, что к концу года потребительская инфляция в годовом исчислении все еще будет на уровне 4,5 процента, хотя в феврале прогнозировали гораздо более низкий уровень — 3 процента.

Риски для мировой экономики

Резкое ускорение инфляции повысило риск глобальной рецессии к концу 2022 года, предупредил Институт международной экономики Петерсона (PIIE). Рецессия характеризуется замедлением темпов роста экономик или умеренным спадом в ней.

Материалы по теме:
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта 2022
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022

Среди остальных причин эксперты выделяют рост цен на нефть, снижение потребительской активности на фоне самых высоких цен за последние сорок лет и замедление экономического роста в Китае. По их мнению, проблемы с логистическими цепочками и высокая инфляция сохраняются и были лишь усугублены конфликтом на Украине и блокировкой властями Китая крупных регионов из-за вспышек коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал виновного в инфляции в США
Москвичи поспорили о местонахождении настоящей «Плешки»
Страны AUKUS предложили Японии присоединиться к антикитайскому альянсу
Названы пять ранних признаков образования тромбов
101-летняя женщина раскрыла «грязный» секрет своего долголетия
В МИД России допустили сценарий с завозом ядерных материалов на Украину
Запущен эксперимент по созданию жидкостного космического телескопа
Cтало известно количество желающих открыть собственный бизнес россиян
Мужчина сделал ДНК-тесты и узнал правду о матери и жене
В Херсоне обнаружили архив с личными делами украинскими силовиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.