Байден назвал виновного в инфляции в США

Байден заявил, что инфляция в США на 70 процентов вызвана спецоперацией России на Украине

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине виновницей роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ей на 70 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, спецоперация привела к увеличению цен на бензин и продовольствие во всем мире.

Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70 процентов роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин Джо Байден президент США

Президент призвал Конгресс срочно решить проблему с инфляцией, отметив, что сам делает все, что в его силах, чтобы замедлить цены. «По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции», — заявил он.

Американцы не согласились с президентом

Каждый пятый американец испытывает серьезные финансовые трудности из-за высоких цен на газ. В общей сложности на это жалуется половина жителей США. При этом, помимо Путина, в росте цен американцы обвинили и самого Байдена, а также нефтяные компании и демократов.

Бывший президент США Дональд Трамп также указал на роль Байдена в «отправке на небеса» цен на бензин. Он отметил, что подорожание топлива в стране началось еще задолго до событий на Украине и связано с энергетической политикой нынешней американской администрации, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс». Трамп напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил меньше двух долларов, а сейчас цена превысила четыре доллара. Он также отметил, что когда-то США были энергетически независимы и за год могли бы превзойти Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи.

40-летний рекорд побит

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Об этом свидетельствуют данные американского Минтруда. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей, это повлекло за собой увеличение транспортных расходов на доставку комплектующих в масштабах всей страны. Кроме того, стоимость жилья, которая составляет около трети индекса потребительских цен, выросла, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время.

Экономисты ожидают, что ФРС примет решение по повышению ключевой ставки. При этом кредиты как для потребителей, так и для бизнеса, резко подорожают. Аналитики сомневаются, что даже резкое повышение процентной ставки сможет снизить инфляцию до целевых показателей в 2 процента. Они предполагают, что к концу года потребительская инфляция в годовом исчислении все еще будет на уровне 4,5 процента, хотя в феврале прогнозировали гораздо более низкий уровень — 3 процента.

Риски для мировой экономики

Резкое ускорение инфляции повысило риск глобальной рецессии к концу 2022 года, предупредил Институт международной экономики Петерсона (PIIE). Рецессия характеризуется замедлением темпов роста экономик или умеренным спадом в ней.

Среди остальных причин эксперты выделяют рост цен на нефть, снижение потребительской активности на фоне самых высоких цен за последние сорок лет и замедление экономического роста в Китае. По их мнению, проблемы с логистическими цепочками и высокая инфляция сохраняются и были лишь усугублены конфликтом на Украине и блокировкой властями Китая крупных регионов из-за вспышек коронавируса.