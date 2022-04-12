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Американцы пожаловались на серьезные финансовые трудности из-за подорожания газа

Опрос ABC News и Ipsos выявил серьезные трудности у американцев из-за роста цен на газ

Фото: Andrew Cullen / Reuters

Каждый пятый американец испытывает серьезные финансовые трудности из-за высоких цен на газ. Это следует из результатов опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с компанией Ipsos.

В общей сложности на финансовые трудности жалуется половина жителей США. Среди виновных в росте цен американцы назвали президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В подорожании энергоносителей они также обвинили нефтяные компании и демократов.

В то же время, согласно исследованию, американская общественность продолжает поддерживать санкции в отношении России и предоставление Украине оружия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos сообщило, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40 процентов.

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Ксения Назарова
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