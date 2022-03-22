Рейтинг Байдена в США рекордно упал

Рейтинг одобрения Байдена в США упал до рекордного минимума в 40 процентов

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена в США упал до рекордного минимума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией Ipsos.

За неделю доверие американцев к своему лидеру снизилось на 3 процента и составило 40 процентов. Сейчас рейтинг Байдена сопоставим с рейтингом прошлого президента Дональда Трампа в этот же период работы на посту.

Агентство отмечает, что столь низкий показатель является явным предупреждением для Демократической партии, стремящейся сохранить контроль над Конгрессом на выборах 8 ноября.

4 марта Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно. «Как вообще можно к нему так относиться? Страна ведь катится в ад!» — заявил политик.