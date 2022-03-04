Трамп обвинил Байдена в «убийстве» экономики США

Рейтинг американского лидера Джо Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. В этом обвинил главу государства бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно, а его рейтинг одобрения в 37 процентов завышен. «Как вообще можно к нему так относиться? Страна ведь катится в ад!» — заявил Трамп.

Экс-глава государства отметил, что во многих городах США уровень преступности остается высоким. Он возложил ответственно за это на приезжих и слабую миграционную политику. «Их никто не проверяет, с ними не проводят собеседования — да мы даже не знаем, откуда они берутся. А это очень нехорошие люди, и среди них, кстати, есть террористы», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил НАТО, западные страны и Байдена в эскалации ситуации на Украине. Он отметил, что вместо «проявления жесткости и силы» они назвали главной угрозой мировой безопасности глобальное потепление.