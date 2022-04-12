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Назван главный риск для мировой экономики

Ускорение мировой инфляции повысило риск глобальной рецессии

Фото: Todd Korol / Reuters

Резкое ускорение инфляции повысило риск глобальной рецессии к концу 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Института международной экономики Петерсона (PIIE). Рецессия характеризуется замедлением темпов роста экономик или умеренным спадом в ней.

Среди остальных причин эксперты выделяют рост цен на нефть, снижение потребительской активности на фоне самых высоких цен за последние сорок лет и замедление экономического роста в Китае. По их мнению, проблемы с логистическими цепочками и высокая инфляция сохраняются и были лишь усугублены конфликтом на Украине и блокировкой властями Китая крупных регионов из-за вспышек коронавируса.

Опрошенные агентством Bloomberg экономисты считают, что опасность экономического спада глобальной экономики значительно выросла. Американские власти в лице главного экономического советника Белого дома Брайана Диза считают, что США сталкиваются с большой неопределенностью, но при этом речь о рецессии не идет.

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По оценке сотрудников PIIE, рост мировой экономики в 2022 и последующих годах замедлится до 3,3 процента вместо 5,8 процента. Рост экономики США по итогам 2022 и 2023 годов составит по три процента в каждом. «После года восстановления после слабости, связанной с пандемией, почти во всех странах наблюдается значительное замедление экономического роста», — написала в докладе старший научный сотрудник PIIE и бывший главный экономист министерства финансов США Карен Динан.

Высокая инфляция стала одной из крупнейших мировых проблем, США не стали исключением. Официальные данные показывают рост цен в стране по итогам марта 2022 года на 8,5 процента в годовом выражении (по сравнению с мартом 2021 года). По прогнозу экспертов института рост цен в США по итогам 2022 года составит 4,1 процента и снизится в 2023 году до трех процентов. Вместе с тем, целевой показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) США составляет два процента. Значительно выросла инфляция и в Европе. Так, значение показателя для экономики Германии за тот же период составило 7,3 процента в годовом выражении.

Политика организации оказывает значительное влияние на мировую экономику в целом и США в частности. По мнению экспертов PIIE, запланированные ФРС повышения процентной ставки помогут снизить цены, но есть риск чрезмерной коррекции в экономике. Также они приведут к повышению безработицы в США до 4,5 процента, что превышает значение показателя до пандемии.

Проведенные Bloomberg и Reuters опросы экспертов показывают широкое распространение мнения о наступлении в 2022 году экономической рецессии как в США, так и в мировом масштабе. Руководство ФРС ранее заявляло, что будет непросто не допустить кризис в американской экономике и добиться снижения уровня инфляции при недопущении роста безработицы в стране.

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Платон Щукин
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