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Экономике США предсказали спад в ближайшие два года

Крупнейшие страховщики США предсказали национальной экономике спад

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Представители крупнейших страховых компаний, опрошенные инвестбанком Goldman Sachs, предсказали экономике США серьезный спад в ближайшие два года. Выдержки из опроса приводит Bloomberg.

Страховщики, руководителей которых опросило агентство, совокупно управляют активами на сумму 13 триллионов долларов. Всего в опросе приняли участие 328 человек из числа инвестиционных и финансовых директоров крупнейших страховых компаний.

60 процентов из них уверены, что национальная экономика столкнется с существенным спадом в течение ближайших двух-трех лет. 59 процентов респондентов назвали одним из главных макроэкономических рисков для инвесторов инфляцию, нивелирующую доходность от вложений. 28 процентов поставили ее на первое место.

В феврале индекс потребительских цен (основной показатель, по которому измеряется инфляция) в США достиг 7,9 процента в годовом выражении, установив рекорд за последние 40 лет. В свою очередь руководство Федеральной резервной системы (ФРС) дало понять, что собирается ужесточить денежно-кредитную политику после нескольких лет удержания базовой ставки на минимальном уровне.

В свою очередь глава инвестбанка JPMorgan Джейми Даймон считает, что восстановление мировой экономики от пандемии коронавируса, высокая инфляция и последствия конфликта на Украине будут определять реалии мировой экономики на протяжении нескольких ближайших десятилетий.

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Платон Щукин
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