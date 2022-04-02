Соединенным Штатам спрогнозировали рецессию

«Известия»: аналитики прогнозируют наступление рецессии в США в ближайшие полтора года

Рецессия в Соединенных Штатах, согласно прогнозам аналитиков, может наступить в ближайшие полтора года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Такие опасения рынка во многом связаны с тем, что американский регулятор — Федеральная резервная система (ФРС) — зайдет слишком далеко в попытках обуздать растущую инфляцию.

29 марта спред между доходностью 10- и 2-летних долговых обязательств по американскому госдолгу в моменте составил минус 0,3 базисных пункта — то есть по более коротким бумагам она была выше, чем по более долгосрочным обязательствам. Хотя в нормальной ситуации должно быть наоборот.

«Тщательно отслеживаемый участок кривой доходности казначейских облигаций США перевернулся во вторник впервые с сентября 2019 года, что отражает опасения рынка по поводу того, что Федеральная резервная система может привести экономику к рецессии, поскольку она борется с растущей инфляцией», — пишет Reuters.

Отмечается, что именно такие показатели исторически предсказывали скорое наступление рецессии. С 1978 года было зафиксировано пять инверсий двухлетней и десятилетней доходностей, после чего в каждом случае рецессия наступала в ближайшие 6-18 месяцев. Последний раз такое наблюдалось в декабре 2005 года, а через два года разразился полномасштабный мировой финансовый кризис.

Аналитики полагают, что помочь избежать такого сценария могут рост ставки ФРС, налаживание международных отношений, а также стабилизация ситуации между Россией и Украиной, поскольку эти страны влияют на цены на нефть и всю мировую экономику.

Если, как и раньше, после инверсии в доходностях трежерис все же начнется рецессия, она коснется не только США, а затронет весь мир, уверены эксперты. Кризис в «первой экономике мира» ожидаемо приведет к таким же событиям на развивающихся и развитых рынках.

Ранее The Hill опубликовал материал, где говорится, что антироссийские санкции и последовавшее за этим увеличение стоимости энергоносителей может привести экономику США к рецессии. Автор отметил, что недавний скачок цен на энергоносители «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».