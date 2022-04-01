Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты последствия антироссийских санкций для США

The Hill: антироссийские санкции могут привести экономику США к рецессии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Антироссийские санкции и последовавшее за этим увеличение стоимости энергоносителей может привести экономику США к рецессии. О последствиях санкций сообщается в статье The Hill.

Автор отметил, что недавний скачок цен на энергоносители «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».

«Предложение России ухода от недавних санкций может увеличить шансы на мир на Украине, а также стабилизировать международные энергетические рынки», — отмечается в статье.

По словам автора, необходимо диверсифицировать поставки нефти с целью снизить риск внезапного повышения цен. Отмечается, что для этого следует вернуться к иранской ядерной сделке, так как Тегеран обладает огромными запасами нефти. Кроме того, необходимо поддерживать усилия по развитию альтернативных источников энергии, говорится в материале.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США вводят новый пакет санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. «В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии», — объявила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Псаки прокомментировала сообщения о своем возможном уходе из Белого дома
США снова решили отменить испытания баллистической ракеты
В Турции произошел сильный лесной пожар
Раскрыты подробности о новом пакете антироссийских санкций США
Раскрыты последствия антироссийских санкций для США
Псаки ответила на вопрос о возможных ударах ВСУ по России
Стали известны районы Москвы с самым дорогим на вторичном рынке жильем
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Цена сжиженного газа в Сербии достигла максимума
Раскрыты подробности аварии с перевернувшимся с детьми автобусом в Карелии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.