The Hill: антироссийские санкции могут привести экономику США к рецессии

Антироссийские санкции и последовавшее за этим увеличение стоимости энергоносителей может привести экономику США к рецессии. О последствиях санкций сообщается в статье The Hill.

Автор отметил, что недавний скачок цен на энергоносители «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».

«Предложение России ухода от недавних санкций может увеличить шансы на мир на Украине, а также стабилизировать международные энергетические рынки», — отмечается в статье.

По словам автора, необходимо диверсифицировать поставки нефти с целью снизить риск внезапного повышения цен. Отмечается, что для этого следует вернуться к иранской ядерной сделке, так как Тегеран обладает огромными запасами нефти. Кроме того, необходимо поддерживать усилия по развитию альтернативных источников энергии, говорится в материале.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США вводят новый пакет санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. «В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии», — объявила она.

