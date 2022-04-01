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США введут новые санкции против России и Белоруссии

Минторг США вводит санкции против 120 российских и белорусских организаций

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США вводят новый пакет санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга для журналистов, пишет ТАСС.

«В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии», — объявила она.

Бедингфилд пояснила, что юридические лица, вошедшие в список, не смогут получать технологии из США без лицензии. При этом, отметила она, в большинстве случаев в предоставлении такой лицензии им будет отказано.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон «перестать размахивать санкционной дубиной». Дипломат подчеркнул, что новые ограничения «сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями». Он также обратил внимание, что принимаемые санкции наносят удары по самим США и их союзникам.

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Марина Совина
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