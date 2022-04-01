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Российский посол призвал США «перестать размахивать санкционной дубиной»

Посол России Антонов призвал Вашингтон «перестать размахивать санкционной дубиной»

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Москва призывает Вашингтон «перестать размахивать санкционной дубиной», заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат подчеркнул, что новые ограничения «сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями». Он также обратил внимание, что принимаемые санкции наносят удары по самим США и их союзникам.

По мнению Антонова, администрация президента США Джо Байдена «старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки».

31 марта власти США анонсировали очередные санкции против организаций из России и Белоруссии. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, в ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы.

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Ксения Назарова
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