США анонсировали очередные санкции против организаций из России и Белоруссии

Минторг США введет очередные санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд анонсировала очередные санкции, которые Минторг США введет против организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы», — заявила Бедингфилд. По ее словам, в список будут добавлены 120 организаций. Они не смогут получать технологии из США без лицензии. «В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано», — добавила она.

31 марта власти США расширили экономические санкции против России. Американский Минфин внес в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию из России. В частности, под ограничения Вашингтона попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы». При этом дочерняя банковская компания торговой площадки Ozon — «Ozon Банк» была исключена из санкционного списка американской стороны.