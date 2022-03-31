Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США анонсировали очередные санкции против организаций из России и Белоруссии

Минторг США введет очередные санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

Фото: Samuel Corum / Cnp / Keystone Press Agency / Global Look Press

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд анонсировала очередные санкции, которые Минторг США введет против организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы», — заявила Бедингфилд. По ее словам, в список будут добавлены 120 организаций. Они не смогут получать технологии из США без лицензии. «В предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано», — добавила она.

31 марта власти США расширили экономические санкции против России. Американский Минфин внес в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию из России. В частности, под ограничения Вашингтона попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы». При этом дочерняя банковская компания торговой площадки Ozon — «Ozon Банк» была исключена из санкционного списка американской стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин описал механизм покупки российского газа странами Запада
Пенсионер угрожал прострелить колени детям на площадке в Москве
США поддержали нежелание Европы платить за российский газ в рублях
В Чехии признались в отсутствии плана на случай прекращения поставок газа из РФ
США отреагировали на возможное вхождение Южной Осетии в состав России
США анонсировали очередные санкции против организаций из России и Белоруссии
Австрия выступила против эмбарго на поставку нефти и газа из России
Байден обвинил Россию в рекордном подорожании бензина в США
Поклонская рассказала о возникновении нового общества на Украине
Китайским компаниям предрекли санкции со стороны США за сотрудничество с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.