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США расширили санкции против России

Минфин США внес в санкционный список по России 13 физических лиц и 21 организацию

Фото: Jim Bourg / Reuters

Власти США расширили экономические санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

Американский Минфин внес в санкционный список доопльнительно 13 физических лиц и 21 организацию из России. В частности, под ограничения Вашингтона попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы».

При этом дочерняя банковская компания торговой площадки Ozon — «Ozon Банк» была исключена из санкционного списка американской стороны.

Ранее стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, которая исключает попадание в санкционные списки минеральных удобрений из России. Рыночные эксперты объяснили, что решение американских властей обусловлено рисками дефицита химической продукции.

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Виктория Кондратьева
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