Новиков: Вклад креативной экономики в российский ВВП вырос с 2,8 % до 4,3 %

Развитие креативного сектора в последние годы привело к серьезному увеличению его вклада в ВВП России. Об этом на пленарном заседании Российской креативной недели сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, которого цитирует «Интерфакс».

Согласно данным Минэкономразвития, которые привел чиновник, в 2017 году доля креативной экономики в ВВП составляла 2,8 процента, или 2,3 триллиона рублей, а в 2026-м показатель достиг 4,3 процента, или 8,26 триллиона.

«У нас креативный сектор развивается быстрее, чем другие», — сказал в связи с этим Новиков, напомнив, что национальная цель развития указанного сегмента экономики составляет 6 процентов ВВП к 2030 году. По его словам, сейчас в креативных индустриях в России занято 4,6 миллиона человек, то есть 6,2 процента от всего трудоспособного населения. При этом молодежи в секторе работает на 4 процента больше, чем в среднем по стране, а доля работников с высшим образованием превышает средние уровни еще существеннее — 56 против 35 процентов в целом по России.

В свою очередь столичный мэр Сергей Собянин назвал Москву ядром креативной экономики страны, подчеркнув, что на город приходится четверть всех занятых в этой российской отрасли, а вклад сектора в московскую экономику почти удвоился с 2019 года, достигнув 11 процентов.