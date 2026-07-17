Москву назвали ядром креативной экономики России

Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики России

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал город ядром креативной экономики России, так как на столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России, передает портал мэрии.

По данным градоначальника, креативная экономика — один из самых быстрорастущих секторов в экономике города, с 2019 года его доля почти удвоилась (с 5,7 до 11 процентов), догнав по вкладу обрабатывающие производства. По доле креативных индустрий в валовом региональном продукте Москва уже обгоняет Шэньчжэнь и почти достигла уровня Пекина, Лондона и Токио.

Шесть лет развитию направления помогает агентство креативных индустрий (АКИ) Москвы. Благодаря ему реализовано более 430 проектов, поддержку получили свыше 22 тысяч предпринимателей.

Московский кластер видеоигр и анимации объединил более 60 резидентов. Это первая очередь креативного кластера «Сколково». В первом полугодии здесь выпустили два проекта, а всего в этом году планируется создать около 20. В ближайшее время откроется вторая очередь — кластер медиатехнологий.

Важной частью экосистемы кластера стал акселератор «Фабрика видеоигр». Его участники создали свыше 150 прототипов игр. Лучшие команды получили инвестиции и готовят выход своих продуктов на новые рынки.

Существуют и другие программы поддержки — это «Издательские сезоны», «Московские мастерские», «Дизайн-цех», «Арт-сезоны» и «Фабрика дизайна». Благодаря им столичные издательства заключают международные контракты, художники получают мастерские и площадки для выставок, а дизайнеры работают с культурными учреждениями и крупными компаниями.

