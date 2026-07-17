Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не была случайной. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
«Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день, когда они должны были сделать это, кто приехал в город? (...) Урсула, конечно», — поделился он.
По мнению журналиста, Европа и украинский лидер Владимир Зеленский решили устранить Федорова перед подписанием соглашения о беспилотниках, поскольку они не хотели, чтобы он мог управлять такими средствами.
Ранее в журнале Responsible Statecraft сообщили, что Владимир Зеленский дал России дополнительные преимущества, отстранив Михаила Федорова. Отмечается, что Федоров осознавал структурные проблемы правительства Украины, в отличие от большинства высокопоставленных военных и политических деятелей страны.