Христофору: Отставка Федорова во время визита Урсулы фон дер Ляйен не была случайной

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не была случайной. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день, когда они должны были сделать это, кто приехал в город? (...) Урсула, конечно», — поделился он.

По мнению журналиста, Европа и украинский лидер Владимир Зеленский решили устранить Федорова перед подписанием соглашения о беспилотниках, поскольку они не хотели, чтобы он мог управлять такими средствами.

Ранее в журнале Responsible Statecraft сообщили, что Владимир Зеленский дал России дополнительные преимущества, отстранив Михаила Федорова. Отмечается, что Федоров осознавал структурные проблемы правительства Украины, в отличие от большинства высокопоставленных военных и политических деятелей страны.