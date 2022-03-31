США смягчили санкции против российских удобрений

«Ъ»: Минфин США смягчил санкции против российских удобрений из-за угрозы дефицита

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, которая исключает попадание в санкционные списки минеральных удобрений из России, пишет «Коммерсантъ». Рыночные эксперты считают, что решение американских властей обусловлено рисками дефицита химической продукции, и теперь примеру США могут последовать в Европе.

Документ приравнивает такие товары к продуктам первой необходимости, таким как сельскохозяйственная продукция, лекарства и медицинские изделия. По словам экспертов, лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами. Представители рынка также выразили уверенность, что такое смягчение ограничений против российской отрасли можно считать важным сигналом. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», — заявил один из собеседников «Ъ».

Эксперты отмечают начинающийся на мировом рынке дефицит удобрений, так как на фоне геополитической напряженности и санкций рушится логистика поставок из России. С начала марта три крупнейших морских грузоперевозчика — швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM — перестали работать с российскими грузами. Источники «Ъ» среди трейдеров химической продукции утверждают, что иностранным импортерам удалось наладить поставки с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций. Тем не менее потребители в Европе стараются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.

На рынке заявляют, что почти сразу после размещения новой лицензии «продажи пошли легче», и теперь привычная цепочка поставок может восстановиться, так как MSC и Maersk обещали не распространять запрет на товары первой необходимости. Некоторые собеседники газеты выразили надежду, что теперь США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений — в США антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России действуют с начала 2022 года, а в Европе аналогичные меры введены с осени 2019-го.

