Крупнейший перевозчик товаров решил уйти из России

Датская логистическая компания Maersk уведомила о старте сворачивания бизнеса в России

Датская логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S 21 марта уведомила российский клиентов о старте сворачивания бизнес-активности в России, сообщает «Интерфакс».

«Поэтапное свертывание нашей активности уже началось, и, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России», — сказано в уведомлении. Крупнейший перевозчик товаров отметил, что его приоритетом всегда была безопасность и благополучие сотрудников, поэтому в ближайшие полгода Maersk будет поддерживать своих российских работников и членов их семей, несмотря на свое решение об уходе из страны.

В компании также рассказали, что если груз уже находится в пути, то перевозчик сделает все возможное для исполнения своих обязательств и доставки груза в пункт назначения. «В то же время начиная с текущего момента, Maersk прекращает прием новых букингов на всех своих сервисах — включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные в и из России», — подчеркнули в Maersk.

В компании добавили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По информации Maersk, в стране у компании находится около 50 тысяч контейнеров. Всего группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот насчитывает 786 судов.

Ранее в марте Maersk уже принял решение прекратить закупать российскую нефть и использовать ее как топливо для своих судов. Тогда же компания задумалась об уходе из России, объяснив такой шаг тем, что в текущих обстоятельствах не может «участвовать в управлении критически важной портовой инфраструктурой России».