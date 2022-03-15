Крупнейший в мире грузоперевозчик перестанет использовать российскую нефть

Грузоперевозчик Maersk продаст все свои активы в РФ и перестанет закупать российскую нефть

Датский морской контейнерный перевозчик Moller-Maersk, являющийся крупнейшим в мире, решил продать все свои активы в России, пишет «Прайм» со ссылкой на слова гениректора компании Сёрена Скоу. Кроме того, компания прекратит закупать российскую нефть и использовать ее в качестве топлива для своих судов.

По словам Скоу, в нынешних обстоятельствах Maersk не может «участвовать в управлении критически важной портовой инфраструктурой России». В начале марта APM Terminals B.V. — «дочка» Maersk — уведомила российскую Global Ports о намерении выйти из ее акционерного капитала, пишет «Интерфакс».

После начала спецоперации на Украине транспортный гигант объявил о прекращении доставки в Россию на фоне санкций в отношении нее. Заявление было сделано 1 марта, тогда компания назвала приостановку перевозок временной.

Согласно первоначальному сообщению Maersk, мера не должна была распространялся на перевозку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные грузы. Однако 4 марта перевозчик сообщил о приостановке приема новых заказов на перевозку контейнеров с товарами первой необходимости в порты Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска или из них.