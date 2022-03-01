Транспортный гигант прекратит контейнерные перевозки в Россию

Транспортный гигант Maersk, специализирующийся на контейнерных грузоперевозках, прекратит доставки в Россию на фоне санкций в отношении нее, сообщает Reuters.

Компания называет приостановку перевозок в Россию временной, однако не уточняет, сколько она продлится. На данный момент она доставляет грузы в Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск и Владивосток.

Ранее 1 марта об отказе от финансирования новых нефтегазовых проектов в России объявила французская TotalEnergies, владеющая десятипроцентной долей в проекте по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2».

Кроме того, Евросоюз, США, Великобритания, Япония и некоторые другие страны ввели ограничения в отношении ряда российских банков и компаний. Им запрещено проводить операции в валютах этих стран, а выпущенные ими карты не будут работать за границей.