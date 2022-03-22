В России ухудшилась ситуация со всей логистикой

Проблемы с международной логистикой в России сравнили с сумасшедшим домом

После начала вооруженного конфликта на территории Украины российские перевозчики столкнулись с беспрецедентными проблемами. Уже имевшиеся трудности усугубились санкционным давлением, а также неопределенностью в применении ограничительных мер, пишет «Коммерсантъ».

Самая сложная ситуация складывается на европейском направлении. Гендиректор таможенного брокера KBT Юлия Шленская сравнила происходящее с сумасшедшим домом, так как «все коридоры, транспортные пути выглядят и работают иначе».

По ее словам, многие международные перевозчики на всякий случай отказываются везти грузы в Россию. У некоторых компаний ограничения никак не связаны с эмбарго Евросоюза, таможенники трактуют введенные санкции по-своему, так что понять, кто отправит товар, а кто нет, невозможно. В целом из Европы остались только автомобильные перевозки, но каждая отправка фактически идет в ручном режиме.

Соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных резюмирует, что «логистика просто сломалась». По его словам, большинство ранее задействованных логистических маршрутов либо заблокированы, либо функционируют «в режиме высокой степени напряжения». Учредитель «VIG Транс» Игорь Ребельский напомнил, что в последний год логистические цепочки в России и без того пребывали в сложном состоянии из высоких ставок фрахта, перегруженности железных дорог и заторах на автомобильных пунктах пропуска. Все эти проблемы, связанные с пандемией COVID-19, многократно возросли. Ребельский указывает, что ранее заключенные контракты исполняются с задержкой, а вот новые европейские компании заключать напрямую с россиянами не намерены.

Директор по стратегическому развитию «Транссертико» Юлия Янелис, комментируя ситуацию с морскими поставками, назвала ее очень сложной и меняющейся несколько раз за день. Многие линии остановили отправку на основные порты России. Существуют серьезные угрозы, что судно застрянет в порту на погрузке или разгрузке, в зоне оформления экспорта из-за отказа обслуживать груз или просто из-за отмены букинга, рейса судна.

С начала марта количество судов, заходящих в российские порты, рухнуло на 40 процентов. Крупнейшие мировые судоходные компании, на которые приходилось треть объема перевозок, остановили операции с Россией. Кроме того, существуют ситуации, где груз уже в пути, но попал в санкционные списки, из-за чего его удерживают на неопределенный срок.

Наиболее стабильными остаются железнодорожные перевозки. Директор по продажам и клиентскому сервису «Трансконтейнера» Никита Пушкарев ожидает, что через Восточный полигон (БАМ и Транссиб) пойдет в два раза больше грузов. Однако Аржаных предупреждает, что прямая доставка по железной дороге из Китая усугубит проблемы на станциях назначения в Московском регионе. Пушкарев, в свою очередь, добавляет, что проблемы с пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры, в том числе на подходе к портам, не исчезнут.

Ранее сообщалось, что компания Maersk, мировой лидер по контейнерным перевозкам, останавливает всю бизнес-активность в России. К концу апреля прекращается прием новых букингов на всех сервисах, включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные.