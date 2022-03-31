Европе предсказали скачок цен на сельхозпродукцию из-за санкций против России

Технолог Чарный заявил, что санкции против РФ ведут к скачку цен на сельхозпродукцию в ЕС

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный предсказал Европе скачок цен на сельскохозяйственную продукцию из-за санкций против России. Он отметил в беседе с РИА Новости, что запрет на экспорт удобрений и энергоносителей приведет к снижению урожайности.

«Если Европа решится на отказ от российских энергоносителей, то это — вкупе с запретом на экспорт наших удобрений — приведет к резкому падению урожайности в странах ЕС и быстрому росту цен на сельхозпродукцию», — указал специалист.

Чарный напомнил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров калийных, азотных и фосфорных удобрений по низким ценам. Он объяснил недорогое производство ценами на электроэнергию, в том числе за счет наличия атомных станций.

Ранее американские аналитики предупредили о подорожании продуктов в этом и следующем годах из-за санкций против России и ситуации на Украине. По их мнению, рост цен ожидается несмотря на то, что доля потребляемых продовольственных продуктов в США, которые ввозят из-за границы, небольшая.

