В США предупредили о подорожании продуктов из-за санкций против России

Американские аналитики предупредили, что в стране ожидается рост цен на продукты

Американские аналитики предупредили о подорожании продуктов в этом и следующем годах из-за санкций против России и ситуации на Украине. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post, передает ТАСС.

Как рассказали эксперты, рост цен ожидается несмотря на то, что доля потребляемых продовольственных продуктов в США, которые ввозят из-за границы, небольшая. Кроме того, Россия является крупным производителем удобрений и прочих химических веществ, которые используются в сельском хозяйстве. Поэтому ситуация повлияет и на то, что в этом году будут выращивать в стране, предполагают они.

По словам аналитика исследовательской компании Gro Intelligence Уильяма Оснэто, предложение на мировом рынке пшеницы было наиболее ограниченным за последние 14 лет еще до конца февраля. А с 25 февраля фьючерсы на поставки пшеницы выросли на 29 процентов, кукурузы — на 15 процентов, соевых бобов — на 6 процентов.

Ранее французское издание Le Monde предположило, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабшей после пандемии коронавируса, и может привести к ее необратимым изменениям.