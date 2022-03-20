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В США предупредили о подорожании продуктов из-за санкций против России

Американские аналитики предупредили, что в стране ожидается рост цен на продукты

Фото: Nathalie Lieckfeld / imagebroker.com / Global Look Press

Американские аналитики предупредили о подорожании продуктов в этом и следующем годах из-за санкций против России и ситуации на Украине. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post, передает ТАСС.

Как рассказали эксперты, рост цен ожидается несмотря на то, что доля потребляемых продовольственных продуктов в США, которые ввозят из-за границы, небольшая. Кроме того, Россия является крупным производителем удобрений и прочих химических веществ, которые используются в сельском хозяйстве. Поэтому ситуация повлияет и на то, что в этом году будут выращивать в стране, предполагают они.

По словам аналитика исследовательской компании Gro Intelligence Уильяма Оснэто, предложение на мировом рынке пшеницы было наиболее ограниченным за последние 14 лет еще до конца февраля. А с 25 февраля фьючерсы на поставки пшеницы выросли на 29 процентов, кукурузы — на 15 процентов, соевых бобов — на 6 процентов.

Ранее французское издание Le Monde предположило, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабшей после пандемии коронавируса, и может привести к ее необратимым изменениям.

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Марина Совина
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