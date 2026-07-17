Багажный конвейер врезался в самолет в Африке и попал на видео

Водитель багажного конвейера врезался в самолет Air Peace в аэропорту Лагоса в Нигерии

Водитель багажного конвейера врезался в самолет в стране Африки и попал на видео. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент произошел 14 июля в аэропорту Муртала Мухаммеда в городе Лагос в Нигерии. Борт Air Peace прилетел из Кано. На кадрах видно, как багажный конвейер въехал в самолет и оставил на нем повреждения.

Также сообщается, что водитель конвейера получил травму, при столкновении он выпал из машины и упал на землю. Уточняется, что самолет должен был выполнять ряд рейсов в последующие дни, однако его вывели из эксплуатации для ремонта. В авиакомпании отметили, что инцидент сильно нарушил график.

Ранее другое воздушное судно врезалось в линии электропередачи, потерпело крушение и попало на видео. На опубликованных в сети кадрах низко летящий самолет выбил вспышку от ЛЭП, перевернулся и рухнул на землю.