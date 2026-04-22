Самолет врезался в линии электропередачи, потерпел крушение и попал на видео

Одномоторный самолет компании Vista Aviation врезался в линии электропередачи (ЛЭП), потерпел крушение и попал на видео в США. Об этом стало известно The New York Post.

Инцидент произошел в понедельник, 20 апреля, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 70-летний пилот арендовал воздушное судно Cessna и начал выполнять фигуры высшего пилотажа над аэропортом Уайтман. Через 10 минут после взлета мужчина направил судно в сторону аэродрома, но задел столбы ЛЭП вдоль бульвара Ван Найс.

На опубликованных в сети кадрах низколетящий самолет выбивает вспышку от ЛЭП, переворачивается и падает на землю. Во время авиакатастрофы пилота придавило обломками. «Половина его тела была раздавлена», — сказал очевидец, оказавший помощь мужчине.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. В результате аварии в некоторых районах отключилось электричество. Снабжение восстановили 21 апреля.

Ранее самолет летной школы Fly Legacy Aviation врезался в дерево и попал на видео в Филадельфии. В результате аварии произошел разлив топлива.