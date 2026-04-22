Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:13, 22 апреля 2026Путешествия

Самолет врезался в линии электропередачи, потерпел крушение и попал на видео

Одномоторный самолет Vista Aviation врезался в линии электропередачи в США
Марк Успенский

Одномоторный самолет компании Vista Aviation врезался в линии электропередачи (ЛЭП), потерпел крушение и попал на видео в США. Об этом стало известно The New York Post.

Инцидент произошел в понедельник, 20 апреля, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 70-летний пилот арендовал воздушное судно Cessna и начал выполнять фигуры высшего пилотажа над аэропортом Уайтман. Через 10 минут после взлета мужчина направил судно в сторону аэродрома, но задел столбы ЛЭП вдоль бульвара Ван Найс.

На опубликованных в сети кадрах низколетящий самолет выбивает вспышку от ЛЭП, переворачивается и падает на землю. Во время авиакатастрофы пилота придавило обломками. «Половина его тела была раздавлена», — сказал очевидец, оказавший помощь мужчине.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. В результате аварии в некоторых районах отключилось электричество. Снабжение восстановили 21 апреля.

Ранее самолет летной школы Fly Legacy Aviation врезался в дерево и попал на видео в Филадельфии. В результате аварии произошел разлив топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Лебедев объяснил призыв «сосать» к Олесе Иванченко и назвал ее слезы актерской удачей

    Решение Трампа отказаться от ударов по Ирану объяснили

    Россиянам предложили пляжный отдых за рубежом за 88 тысяч рублей на двоих

    Названа средняя стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

    Безработица выросла в Китае из-за ИИ

    Названы популярные машины с пробегом не дороже двух миллионов рублей

    Сотрудники ФСБ России обыскали прокуроров

    Появились подробности об «откатах» для замглавы парка «Патриот»

    Захарова прокомментировала вызов Италией посла России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok