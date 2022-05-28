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Джонсон пообещал Зеленскому помочь с поставками зерна

Джонсон: Британия и страны G7 работают над возобновлением экспорта зерна с Украины

Фото: John Sibley / Reuters

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь Лондона в вопросе возобновления экспорта зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер заверил, что Британия интенсивно прорабатывает проблему поставок продовольствия с международными партнерами, в том числе со странами «Большой семерки». Зеленский и Джонсон сошлись во мнении, что сейчас необходимо, чтобы Россия «ослабила блокаду и позволила [организовать] безопасные судоходные маршруты».

Евросоюз уже объявил, что на саммите 30–31 мая страны обсудят возможность вывоза украинского зерна из черноморских портов под конвоем военно-морского флота.

23 мая Джонсон давал обещание Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна. По словам политика, необходимо, чтобы все члены мирового сообщества оказывали украинской стороне помощь «в ее борьбе за свободу, как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе».

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