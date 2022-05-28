ЕС задумался об организации военно-морской миссии для вывоза украинского зерна

El Pais: ЕС планирует реализовать миссию по вывозу зерна с Украины под конвоем ВМФ

Страны Европейского союза (ЕС) на саммите 30–31 мая обсудят возможность вывоза украинского зерна из черноморских портов под конвоем военно-морского флота. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

Западные страны задумываются о такой возможности из-за риска голода в наиболее бедных регионах планеты. Сотни тысяч тонн кукурузы, ячменя и пшеницы остаются в украинских портах, в том числе в Одессе, так как не могут быть вывезены из-за боевых действий на море.

В проекте итогового заявления саммита, по данным газеты, «решительно осуждается уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственной продукции Украины». ЕС планирует по окончании мероприятия попросить Москву «снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз продуктов питания».

Однако решение Турции перекрыть доступ военных кораблей в Черное море на основании конвенции Монтре делает этого шаг невозможным, отмечают собеседники издания. При этом они полагают, что Анкара может поменять свое решение, так как речь идет о гуманитарной миссии.

Тем не менее наибольшую опасность страны Евросоюза видят в возможности столкновения с российским флотом в ходе операции. Миссия в Черном море, как отмечают источники, «представляет собой беспрецедентный риск для европейских сил». «Дебаты о политике безопасности и обороны неизбежны», — утверждают они.

Ранее возможность применения силы для деблокирования украинских портов отвергли власти Великобритании. При этом источники The Times не исключили, что королевство может отправить свои ВМФ для сопровождения судов с зерном, если другие западные страны ответят согласием.