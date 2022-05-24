Британия опровергла информацию об отправке военных кораблей в Черное море

Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море для вывоза зерна

Британия не будет отправлять военные корабли в Черное море для помощи в вывозе продовольствия, такого как зерно, из порта Одессы. Об этом сообщает Reuters.

Представитель британского правительства опроверг информацию об отправке Лондоном кораблей в черноморскую акваторию. «Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна с Украины. Однако сейчас нет планов задействовать британские военные корабли в Черном море», — заявил он.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок зерна из Украины. Источник сообщил, что Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы. Реализация этой меры может потребовать согласия США.