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01:11, 21 июля 2026Силовые структуры

Россияне схватили подростка за попытку поджечь бензоколонку

РЕН: Россияне схватили подростка за попытку поджечь бензоколонку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

16-летний подросток попытался поджечь бензоколонку в Ленинградской области, но был пойман очевидцами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из водителей заметил огонь на заправке самообслуживания и юношу, удалявшегося от колонки. Мужчина и женщина сразу заподозрили его и устроили погоню. Схватив подозреваемого, они удерживали его до приезда полиции.

Предварительно, злоумышленник дважды пытался уничтожить автозаправочную станцию (АЗС) — поджечь колонку с первого раза ему не удалось, и он вернулся, чтобы завершить начатое.

17 июля в Московской области 15-летняя школьница попалась на попытке поджога АЗС. По предварительным данным, диверсии предшествовало сообщение от неизвестного, которое поступило девочке. После она отправилась на АЗС в Балашихе и попыталась устроить поджог, облив колонку горючей жидкостью, но воплотить замысел ей не удалось — вмешались сотрудники, которые передали нарушительницу полицейским.

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