Джонсон пообещал Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна

Премьер Британии пообещал Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна и других продовольственных продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, необходимо, чтобы все члены мирового сообщества оказывали украинской стороне помощь «в ее борьбе за свободу, как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от ЕС оказать Варшаве помощь в экспорте украинского зерна. По его словам, Польша могла бы оказать помощь всему миру, если бы через ее территорию Украина смогла экспортировать свое зерно в Европу, а также в другие части света. Однако Моравецкий отметил, что в этом случае Евросоюз должен взять на себя долю логистических расходов на перевозку украинского зерна.

