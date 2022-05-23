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Джонсон пообещал Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна

Премьер Британии пообещал Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна
Борис Джонсон

Борис Джонсон . Фото: Hannah McKay / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна и других продовольственных продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, необходимо, чтобы все члены мирового сообщества оказывали украинской стороне помощь «в ее борьбе за свободу, как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от ЕС оказать Варшаве помощь в экспорте украинского зерна. По его словам, Польша могла бы оказать помощь всему миру, если бы через ее территорию Украина смогла экспортировать свое зерно в Европу, а также в другие части света. Однако Моравецкий отметил, что в этом случае Евросоюз должен взять на себя долю логистических расходов на перевозку украинского зерна.

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Марина Совина
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