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Польша потребовала ЕС помочь в экспорте украинского зерна

Премьер Польши Моравецкий потребовал у Евросоюза помощи в экспорте зерна с Украины

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Евросоюза оказать Варшаве помощь в экспорте украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша могла бы оказать помощь всему миру, если бы через ее территорию Украина смогла экспортировать свое зерно в Европу, а также в другие части света. Однак Моравецкий отметил, что в этом случае Евросоюз должен взять на себя долю логистических расходов на перевозку украинского зерна.

«Европейский союз должен быстро помочь Польше в расширении инфраструктурных решений для того, чтобы украинское зерно могло быть экспортировано в другие части мира, особенно на Ближний Восток и Северную Африку», — заявил польский премьер-министр.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Помимо этого, он выразил надежду на достижение договоренностей по вопросу вывоза украинского зерна.

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Николай Чигасов
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