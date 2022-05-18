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В ООН призвали обеспечить доступ для российских продуктов на мировые рынки

Гутерриш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для продуктов и удобрений из РФ

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В Организации объединенных наций (ООН) призвали обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Помимо этого он выразил надежду на достижение договоренностей по вопросу вывоза украинского зерна. Генсек ООН объяснил, что «эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией».

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

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Ксения Назарова
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