Россия и Украина обсудят проблемы вывоза украинского зерна в Стамбуле

Минобороны Турции анонсировало встречу Москвы, Киева и ООН по вопросу зерна 13 июля

Военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН обсудят решение проблемы вывоза украинского зерна, встреча состоится в Стамбуле 13 июля. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщило агентство Anadolu.

«Завтра в Стамбуле пройдут переговоры военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины, а также делегации Организации Объединенных Наций. [Темой обсуждения станет] безопасная доставка зерна по морю на международные рынки», — заявил Акар.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море и отметили важность скорейшего решения этой проблемы.