Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по зерну в Турции

Президент Украины Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Турции по экспорту зерна

Россия и Украина обсудят проблемы вывоза украинского зерна в Стамбуле

Начало событий в новости Россия и Украина обсудят проблемы вывоза украинского зерна в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о достижении прогресса на переговорах по экспорту зерна в Турции.

Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства добавил, что Киев прилагает значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. Он также поблагодарил ООН и Анкару за содействие в этом процессе.

13 июля в Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН. Она проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия. Известно, что в ходе переговоров российская делегация предоставила украинской стороне «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

Предложения на переговорах

Россия на переговорах в Стамбуле озвучила пакет предложений по скорейшему практическому разрешению вопроса о поставках зерна. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что во встрече делегаций с российской стороны принимают участие представители Министерства обороны.

Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что Киев предложил создать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для поставок зерна.

Безопасность Украины в Черном море — приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Именно поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и гарантирует продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Ермак добавил, что делегации договорились сформировать для этих целей Совместный координационный центр под эгидой ООН, который будет обеспечивать мониторинг и безопасную навигацию в Черном море.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудили создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море и отметили важность скорейшего решения этой проблемы.

Оценка ООН

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак назвал позитивными четырехсторонние переговоры в Стамбуле. В свою очередь генсек организации Антониу Гутерриш указал, что ООН совместно с Россией, Украиной и Турцией будет работать над реализацией достигнутых договоренностей.

Мы будем вместе с Российской Федерацией, Украиной и Турцией делать так, чтобы следующие шаги по координации, контролю и имплементации были осуществлены совместно и эффективно. ООН полностью вовлечена в эти общие усилия Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Гутерриш выразил надежду, что следующий этап переговоров по зерну завершится подписанием официального соглашения. По его словам, это может произойти на следующей неделе.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что подписание документа по экспорту зерна между Россией и Украиной ожидается на будущей неделе. Он указал, что переговоры между делегациями прошли позитивно и конструктивно, было достигнуто соглашение по основным техническим вопросам создания координационного центра в Стамбуле.

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