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В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна

В Турции завершились переговоры России, Украины и ООН по вопросу вывоза украинского зерна

Фото: Arif Akdogan / Getty Images

В Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщили представители турецкого Минобороны в официальном Twitter-аккаунте.

Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия. Известно, что в ходе переговоров российская делегация предоставила украинской стороне «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».

Представители Министерства национальной обороны Турции анонсировали четырехсторонние переговоры в Стамбуле 12 июля. Было отмечено, что на встрече должны были присутствовать должностные лица Организации Объединенных Наций.

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Дмитрий Сотак
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