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15:58, 5 июля 2026Интернет и СМИ

Сквиччиарини высказался о детях Лерчек от предыдущего брака

Сквиччиарини высказался о детях блогерши Лерчек от предыдущего брака
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: @im__lu_

Итальянец Луис Сквиччиарини в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о детях своей возлюбленной — блогерши Лерчик (Валерии Чекалиной) — от предыдущего брака.

«Если любишь человека, берешь его полностью», — заявил Сквиччиарини.

По его словам, нового «папу» дети Лерчек от Артема Чекалина восприняли позитивно.

Ранее Лерчек пригрозила телеведущему и журналисту Отару Кушанашвили судом за то, что он неоднократно подвергал сомнению тяжесть ее болезни.

В июне Лерчек, которая проходит лечение от рака желудка четвертой стадии, пожаловалась, что ей присылают пожелания смерти.

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