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10:18, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Лерчек пригрозила судом Отару Кушанашвили

Кушанашвили заявил, что представители Лерчек пригрозили ему иском за слова о ее болезни
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) пригрозила телеведущему и журналисту Отару Кушанашвили судом за то, что он неоднократно подвергал сомнению тяжесть ее болезни. Об этом Кушанашвили рассказал проекту Propusk.tv, видео опубликовано в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Они (представители Лерчек — прим. «Ленты.ру») позвонили моим людям (...). И пригрозили иском», — раскрыл телеведущий. По словам Кушанашвили, он готов к получению такой претензии.

Он также отметил, что подвергал сомнению не сам факт рака у Чекалиной, а то, что у блогерши четвертая стадия онкологического заболевания. Как заявил ведущий, он считает, что в случае последней стадии недуга врачи не позволили бы Лерчек вести активный образ жизни.

При этом Кушанашвили добавил, что желает блогерше здоровья.

Ранее Чекалина призналась, что не знает, сколько ей осталось жить. По словам блогерши, она старается брать от жизни все, когда чувствует себя хорошо.

О том, что у Лерчек нашли онкологическое заболевание, стало известно в марте. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах.

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