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13:13, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Больная раком Лерчек пожаловалась на желающих ей смерти людей

Больная раком блогерша Лерчек рассказала, что ей присылают пожелания смерти
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которая проходит лечение от рака желудка четвертой стадии, пожаловалась, что ей присылают пожелания смерти. Об этом она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец, запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Лерчек, некоторые люди в сети называют ее болезнь расплатой за прошлые поступки и желают ей смерти. Она отметила, что не держит на них зла.

«Я, наверное, философски больше к этому отношусь, это их право так думать. И я верю, что мы все ходим под Богом, и он все видит. (...) Жизнь сама все расставит на свои места», — порассуждала больная раком блогерша.

Ранее телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, борющийся с раком кишечника, раскритиковал Лерчек. Он усомнился в тяжести недуга блогерши из-за того, что она во время лечения посещала спортзал и публичные мероприятия.

О том, что у Лерчек нашли онкологическое заболевание, стало известно в марте. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах.

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