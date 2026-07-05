В Германии вечеринка на 150 человек переросла в поножовщину и закончилась жертвами

Вечеринка на 150 человек в Эссене в ФРГ переросла в поножовщину и закончилась жертвами

Вечеринка на 150 человек в городе Эссен в ФРГ переросла в поножовщину и закончилась жертвами. Об этом передает Bild.

Как сообщается, в ночь на 5 июля порядка 150 человек собрались на вечеринку в арендованном доме на улице Жерардет, однако около 2:00 по местному времени (3:00 по мск) трое турецких мужчин и один немец переместились на улицу для выяснения отношений. Изначально конфликт носил исключительно словесный характер, но затем перерос в драку.

По предварительной версии, 46-летний турок стал инициатором драки и попытался использовать нож, однако сам получил ранения и был доставлен в больницу. В настоящий момент полиция подозревает его в совершении покушения на убийство. Также во время драки 56-летний охранник, не имевший отношения непосредственно к драке, получил сердечный приступ и ушел из жизни.

Ранее в Стараховицах Свентокшиского воеводства в Польше произошла массовая драка поляков с украинцами с применением холодного оружия. Польские полицейские заявили, что возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Польши (участие в драке или избиении).