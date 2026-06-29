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11:43, 29 июня 2026Мир

В Польше произошла массовая драка украинцев и поляков

В Стараховицах поляки и украинцы подрались с применением холодного оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: tomeqs / Shutterstock / Fotodom

В Стараховицах Свентокшиского воеводства в Польше произошла массовая драка поляков с украинцами с применением холодного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из участников драки применил холодное оружие и ранил другого участника происшествия. На место событий прибыли спасатели и полицейские.

Польские полицейские заявили, что возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Польши (участие в драке или избиении).

Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак призвал немедленно прекратить безусловную финансовую помощь Украине. По его словам, из-за этого страдают польские налогоплательщики.

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