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11:25, 29 июня 2026Мир

В сейме Польши призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине

Вице-спикер сейма Польши Босак: Следует немедленно прекратить финансовую помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Следует немедленно прекратить безусловную финансовую помощь Украине. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире TVP Info.

По словам вице-спикера, Варшава переводит деньги в Европейский союз (ЕС), а ЕС переводит деньги в Киев. Он подчеркнул, что таким образом польские налогоплательщики остаются с долгами, которые придется выплачивать десятилетиями.

«Возможно, в США что-то продумали, чего мы в Польше не учли. В любом случае я считаю, что эту помощь следует немедленно прекратить», — сказал Босак.

Ранее экс-премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что действия Киева по отношению к Варшаве являются прямым следствием бездарной политики премьер-министра Польши Дональда Туска. Он уточнил, что Туск позволяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому переступать красные линии.

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