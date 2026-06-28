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21:48, 28 июня 2026Мир

Экс-премьер Польши заявил о переступившем красные линии Зеленском

Моравецкий: Польша получила пощечину от Зеленского из-за бездарной политики Туска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Действия украинского президента Владимира Зеленского по отношению к Варшаве являются прямым следствием бездарной политики премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил экс-премьер страны Матеуш Моравецкий. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, вместо того, чтобы вместе президентом Каролем Навроцким защищать национальную память, Туск позволяет Киеву переступать красные линии.

«Слова и действия Зеленского — это очередная пощечина, нанесенная Польше, и являющаяся следствием подхалимской политики Дональда Туска», — подчеркнул он. Моравецкий указал, что Варшава не давала согласия на размывание ответственности за Волынскую резню и унижение Польши.

Зеленский ранее заявил, что без Украины никто не сможет защитить Польшу.

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