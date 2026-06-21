Зеленский сделал громкое заявление о связи Украины с Польшей

Зеленский: Без Украины никто не сможет защитить Польшу, это просто невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о связи страны с Польшей. Интервью было опубликовано на YouTube-канале ТСН.

«Без Украины никто не сможет защитить Польшу. Это просто невозможно», — высказался Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что если нет Украины, то априори нет защищенной Польши.

По словам Зеленского, Украина просто не может не быть партнерами или друзьями с поляками. Ненависть в обществе стран-соседей приведет лишь к росту рейтингов, а политическая борьба может закончиться очень «неприятной эскалацией».

«На ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды», — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ответил на лишение его Польшей высшей государственной награды — ордена Белого орла.