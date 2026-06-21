Зеленский ответил на лишение его высшей госнаграды Польши

Зеленский назвал электоральной борьбой Навроцкого лишение его польского ордена Белого орла

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на лишение его Польшей высшей государственной награды — ордена Белого орла. В интервью ТСН на YouTube-канале он объяснил это событие электоральной борьбой польского лидера Кароля Навроцкого внутри страны и сравнил его действия с риторикой экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Я считаю, что после того как он [Навроцкий] принял решение, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу, в принципе, внутри своего государства, за счет разжигания ненависти к украинцам», — заявил украинский лидер.

По его словам, можно проследить параллель между действиями президента Польши и венгерского премьер-министра, который, как считает Зеленский, занимался разжиганием в обществе ненависти к украинцам.

«То, что делал Орбан. Плохая история, считаю, что она закончится плохо. Поэтому мы должны здесь опять-таки говорить не об эмоциях, а о конкретных шагах», — подчеркнул Владимир Зеленский. Он добавил, что сложившаяся ситуация с польской наградой может быть связана с предвыборными процессами в стране, которые влияют на риторику в отношении Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал скандал с Киевом из-за героизации нацизма. До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.