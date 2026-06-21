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22:09, 21 июня 2026Бывший СССР

Зеленский ответил на лишение его высшей госнаграды Польши

Зеленский назвал электоральной борьбой Навроцкого лишение его польского ордена Белого орла
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на лишение его Польшей высшей государственной награды — ордена Белого орла. В интервью ТСН на YouTube-канале он объяснил это событие электоральной борьбой польского лидера Кароля Навроцкого внутри страны и сравнил его действия с риторикой экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Я считаю, что после того как он [Навроцкий] принял решение, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу, в принципе, внутри своего государства, за счет разжигания ненависти к украинцам», — заявил украинский лидер.

По его словам, можно проследить параллель между действиями президента Польши и венгерского премьер-министра, который, как считает Зеленский, занимался разжиганием в обществе ненависти к украинцам.

«То, что делал Орбан. Плохая история, считаю, что она закончится плохо. Поэтому мы должны здесь опять-таки говорить не об эмоциях, а о конкретных шагах», — подчеркнул Владимир Зеленский. Он добавил, что сложившаяся ситуация с польской наградой может быть связана с предвыборными процессами в стране, которые влияют на риторику в отношении Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал скандал с Киевом из-за героизации нацизма. До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.

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