Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре

Форвард сборной Франции Мбаппе заявил, что его команда испачкала руки в игре с Парагваем

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обвинил команду Парагвая в грязной игре в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит Bola Vip.

«Если нам придется испачкать руки, мы их испачкаем. Парагвайцы думали, что мы выйдем в смокингах и будем играть в красивый атакующий футбол. Мы тоже умеем играть грязно, как играли они», — сказал Мбаппе.

Сборная Франции обыграла парагвайцев в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе.

Ранее вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль пожаловался на поведение Мбаппе. После матча Хиль подошел к Мбаппе, чтобы пожать ему руку и поздравить с победой, но француз проигнорировал парагвайского вратаря. Хиль бросил мяч в спину Мбаппе, и из-за этого на поле началась потасовка.