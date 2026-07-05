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15:40, 5 июля 2026Спорт

Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре

Форвард сборной Франции Мбаппе заявил, что его команда испачкала руки в игре с Парагваем
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: James Lang / IMAGN IMAGES via Reuters

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обвинил команду Парагвая в грязной игре в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит Bola Vip.

«Если нам придется испачкать руки, мы их испачкаем. Парагвайцы думали, что мы выйдем в смокингах и будем играть в красивый атакующий футбол. Мы тоже умеем играть грязно, как играли они», — сказал Мбаппе.

Сборная Франции обыграла парагвайцев в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:0. Единственный гол в игре с пенальти забил Мбаппе.

Ранее вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль пожаловался на поведение Мбаппе. После матча Хиль подошел к Мбаппе, чтобы пожать ему руку и поздравить с победой, но француз проигнорировал парагвайского вратаря. Хиль бросил мяч в спину Мбаппе, и из-за этого на поле началась потасовка.

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