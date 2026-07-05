Вратарь сборной Парагвая пожаловался на поведение Мбаппе

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль пожаловался на поведение форварда сборной Франции Киллиана Мбаппе. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо в Х.
«Это футбол. Если они к такой игре не привыкли, что тут поделать. Я протянул ему руку, чтобы поздравить, но он проигнорировал меня. Это меня разозлило», — сказал Хиль.
Сборная Парагвая уступила Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. После матча Хиль подошел к Мбаппе, чтобы пожать ему руку и поздравить с победой, но француз проигнорировал парагвайского вратаря. Хиль бросил мяч в спину Мбаппе, и из-за этого на поле началась потасовка.
Ранее в сборной Эквадора оценили угрозы со стороны мексиканских наркокартелей. Согласно сведениям, ранее распространившимся в средствах массовой информации, мексиканские наркобароны угрожали пяти футболистам сборной Эквадора расправой над ними и их семьями в случае победы команды над мексиканцами в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Эквадорцы проиграли со счетом 0:2.