Вратарь сборной Парагвая пожаловался на поведение Мбаппе

Вратарь сборной Парагвая Хиль заявил, что форвард французов Мбаппе не пожал ему руку

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль пожаловался на поведение форварда сборной Франции Киллиана Мбаппе. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо в Х.

«Это футбол. Если они к такой игре не привыкли, что тут поделать. Я протянул ему руку, чтобы поздравить, но он проигнорировал меня. Это меня разозлило», — сказал Хиль.

Сборная Парагвая уступила Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. После матча Хиль подошел к Мбаппе, чтобы пожать ему руку и поздравить с победой, но француз проигнорировал парагвайского вратаря. Хиль бросил мяч в спину Мбаппе, и из-за этого на поле началась потасовка.

Ранее в сборной Эквадора оценили угрозы со стороны мексиканских наркокартелей. Согласно сведениям, ранее распространившимся в средствах массовой информации, мексиканские наркобароны угрожали пяти футболистам сборной Эквадора расправой над ними и их семьями в случае победы команды над мексиканцами в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Эквадорцы проиграли со счетом 0:2.