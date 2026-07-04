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16:52, 4 июля 2026Спорт

В сборной Эквадора высказались об угрозах со стороны мексиканских наркокартелей

В сборной Эквадора заявили об отсутствии угроз со стороны мексиканских наркокартелей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

В сборной Эквадора высказались об угрозах со стороны мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает El Pais.

Согласно информации, ранее распространившейся в средствах массовой информации, мексиканские наркобароны угрожали пяти футболистам сборной Эквадора расправой над ними и их семьями в случае победы команды над мексиканцами в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Эквадорцы проиграли со счетом 0:2.

В федерации футбола страны опровергли эту информацию. Отмечается, что распространивший данные сведения аргентинский журналист Эдуардо Файнман не привел каких-либо подтверждений.

Ранее в сборной Англии решили отложить поездку в Мексику на матч с местной сборной в 1/8 финала чемпионата мира из-за местных фанатов и опасений шпионажа. Игра пройдет 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 03:00 по московскому времени.

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