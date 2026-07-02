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13:26, 3 июля 2026Спорт

Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ из-за опасений в шпионаже и фанатов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

Сборная Англии отложит поездку в Мехико на матч 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Мексики из-за опасений в шпионаже и местных фанатов. Об этом сообщает Daily Mail.

Это решение связано с желанием главного тренера англичан Томаса Тухеля обеспечить максимально защищенные условия подготовки к игре и исключить возможную утечку тактических наработок и игровых схем. Команда будет готовиться к матчу на своей базе в Канзас-Сити. Помимо этого, англичане решили остаться в США из-за возможного давления со стороны мексиканских фанатов. Перед матчем 1/16 финала с Эквадором они кричали и запускали фейерверки у отеля, где остановилась южноамериканская команда.

Отмечается, что игрокам сборной Англии ночью перед матчем с Мексикой предложат натуральные снотворные и генераторы белого шума. Кроме того, англичане планируют сохранить в тайне адрес гостиницы в Мехико, чтобы не допустить появления шумной толпы фанатов под окнами.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 Мексика — Англия пройдет 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что мексиканская болельщица сделала тату на русском языке. Она нанесла на руку надпись «Чемпионат мира в России». Девушка с подругой объехала несколько городов, где в 2018‑м играла Мексика.

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