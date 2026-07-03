Мексиканская болельщица сделала тату на русском языке

Болельщик Старовойтов заявил, что мексиканка сделала тату на русском языке в честь ЧМ-2018

Болельщик московского «Спартака» Сергей Старовойтов, посетивший чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике, рассказал, что на матче открытия турнира встретил мексиканскую фанатку с татуировкой на русском языке. Его слова приводит «Чемпионат».

Старовойтов рассказал, что встретил много мексиканцев, которые приезжали в Россию на ЧМ‑2018: они узнавали российских болельщиков по футболкам, подходили поздороваться и говорили, что российский турнир был невероятным и самым классным. Люди делились эмоциями и показывали фотографии с той поездки.

Особенно Старовойтова удивила одна поклонница сборной Мексики: ей настолько понравилось в России, что она сделала на руке тату с надписью «Чемпионат мира в России». Девушка с подругой объехала несколько городов, где в 2018‑м играла Мексика.

Ранее российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал об отношении к российскому флагу на стадионах чемпионата мира 2026 года. Он заявил, что никаких вопросов к триколору не было — он ходил с ним постоянно без проблем.