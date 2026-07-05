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16:28, 5 июля 2026Россия

В Петербурге мать изрезала сына-подростка ножом

Мать изрезала сына-подростка ножом в пункте выдачи на севере Санкт-Петербурга
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ярославский Максим / Фотобанк Лори

В одном из пунктов выдачи на севере Санкт-Петербурга произошел инцидент с участием матери и сына-подростка. Об этом сообщает Telegram-канал REN TV со ссылкой на данные регионального отделения Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что между матерью и подростком вспыхнула ссора, в ходе которой женщина нанесла удар ножом в шею ребенку. На место происшествия вскоре подъехала бригада медиков. Потерпевшему своевременно оказали необходимую помощь.

Сотрудники Педиатрического университета, куда доставили подростка, выявили у него колото-резаные раны шеи, плеча и кисти. Кроме того, ребенок потерял много крови. Нынешнее состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Представители правоохранительных органов задержали нападавшую и предъявили ей обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения женщине.

Ранее в Красноярске заподозрили 32-летнюю женщину в причастности к смерти ее маленькой дочери. Девочка с матерью ушли из дома в конце июня. В начале второго летнего месяца тело дочери нашли в бездыханном состоянии на железнодорожной насыпи, расположенной в одном из городских районов.

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