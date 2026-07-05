Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 5 июля 2026Россия

В России мать заподозрили в причастности к смерти пятилетней девочки

В Красноярске не исключили причастности матери к смерти пропавшей пятилетней девочки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства пропажи пятилетней девочки и ее смерти, рассматривается версия с причастностью матери к трагическому инциденту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девочка Лилия ушла из дома вместе с 32-летней матерью Екатериной в конце июня. По просьбе отца вскоре начались поиски пропавших. Спустя несколько дней камеры видеонаблюдения зафиксировали мать с дочерью сначала в Ачинске.

После этого беглянок заметили в районе улицы Норильской в Красноярске. Позже тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. Уточняется, что смерть наступила около трех суток назад. В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют актуальное местоположение матери.

В начале июля в России пропали еще две девочки. В конце июня 13-летние школьницы вышли из домов по улицам Буренской и Листвянка в Кызыле и не вернулись. В ходе поисковой операции спасатели получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек, как и обувь одной из них, вскоре были найдены вблизи реки. По факту исчезновения школьниц возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сотнях найденных тел бойцов ВСУ в Константиновке

    Вратарь сборной Парагвая пожаловался на поведение Мбаппе

    В России оценили попытки Зеленского скрыть потерю Константиновки

    ВС России ударили по транспортной инфраструктуре в приграничном регионе Украины

    В России мать заподозрили в причастности к смерти пятилетней девочки

    Названо число укусов клещей в Подмосковье

    Тревел-блогер описал схемы обмана в Таиланде фразой «русские мужики — идеальная мишень»

    Россиянам назвали способ получить деньги вместо ремонта по каско

    Пашинян приедет в Россию впервые после выборов в Армении

    ВС РФ вывели из строя ряд объектов ВСУ с помощью беспилотников «Герань» нового вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok