В России мать заподозрили в причастности к смерти пятилетней девочки

В Красноярске не исключили причастности матери к смерти пропавшей пятилетней девочки

Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства пропажи пятилетней девочки и ее смерти, рассматривается версия с причастностью матери к трагическому инциденту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девочка Лилия ушла из дома вместе с 32-летней матерью Екатериной в конце июня. По просьбе отца вскоре начались поиски пропавших. Спустя несколько дней камеры видеонаблюдения зафиксировали мать с дочерью сначала в Ачинске.

После этого беглянок заметили в районе улицы Норильской в Красноярске. Позже тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. Уточняется, что смерть наступила около трех суток назад. В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют актуальное местоположение матери.

В начале июля в России пропали еще две девочки. В конце июня 13-летние школьницы вышли из домов по улицам Буренской и Листвянка в Кызыле и не вернулись. В ходе поисковой операции спасатели получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек, как и обувь одной из них, вскоре были найдены вблизи реки. По факту исчезновения школьниц возбудили уголовное дело.